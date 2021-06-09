«طعنه بالسكين».. مقطع فيديو لـ طفل يقتل صديقه أمام المارة بالدقهلية

جريمة بشعة ارتكبها طفل تجاه آخر، أثارت غضب رواد السوشيال ميديا، بعد تداول مقطع فيديولـ لحظة طعن طفل لصديقه ، يتضمن حدوث مشادة كلامية بين طفلين لايتجاوز أعمارهم الـ 17 عامًا، أدت إلى قيام أحدهما بالتعدى على صديقه، وسقوط الأول جثة هامدة قبل أن يتم نقله للمستشفى.

مقطع فيديو لـ لحظة طعن طفل لصديقه

وأظهر الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مشادة كلامية بين عدد من الأطفال، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، اعتدى أحدهما على الآخر بطعنه بـ«سكين» في صدره، الأمر الذي لم يتحمله أحد من رواد السوشيال ميديا مطالبين الجهات القضائية بمحاكمة المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

بداية القصة

وتلقى رجال المباحث بقسم شرطة ثاني المنصورة، بلاغًا يفيد بمقتل طفل يدعى يوسف صفوت، 16 عامًا، ومقيم بقرية كفر البدماص، بدائرة قسم شرطة المنصورة، حيث وجه الاتهام لطفل آخر يدعى يوسف صفوت، 15 عامًا.

وقال شهود عيان، إن الواقعة بدأت عندما كان الضحية يسير في الطريق العام برفقة أحد أصدقائه، حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين المتهم بقتله ما دفع الأخير للإسراع إلى المنزل، وطعن الطفل الآخربـ«سكين» حتى سقط جثة هامدة على الأرض، ويفر المتهم هاربًا.

على الفور، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتقديم للنيابة التي توالت التحقيقات في القضية، فيما تم تسليم جثمان الطفل لذويه.