من يؤتمن على العرض.. ليلى علوي: «بنتجوز في عيلتنا من غير قايمة»

في ضوء الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب «عروس الدقهلية»، قالت الفنانة ليلى علوي، إنّ شقيقتها والسائد في عائلتها، هو الزواج دون كتابة «قايمة»، متابعة: «اللي بيمشي على الشرع بوجهٍ عام، عمره مش بيخيب كما يُقال»

وشددت ليلى علوي، خلال ندوة تكريمها في جريدة «الوطن»، احتفالًا بنجاح فيلمها «ماما حامل»، على أنّ الحب هو أساس كل شيء في العلاقة الزوجية، وكذلك الاحترام، قائلة: «الاحترام يضمن بقاء العلاقة.. وهو يعود للشخصية سواء صادقة وأمينة ومستقيمة وصريحة».

وأشارت إلى «الكلمة السائدة في المجتمع الخاصة بـ(أنا بشتري لبنتي راجل).. الراجل الحقيقي بيكون صادق وأمين مش مخادع وكداب».

ويُعرض للفنانة ليلى علوي، في السينمات، فيلم جديد بعنوان ماما حامل، ويُشاركها في البطولة بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ونانسي صلاح وهدى الإتربي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويسجل فيلم ماما حامل، عودة الفنانة ليلى علوي إلى السينما، بعد غيابٍ طويل عنها، دام لنحو 5 أعوام تقريبًا، حيث كانت آخر مشاركة سينمائية لها من خلال فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، والذي طُرحه في دور العرض السينمائي عام 2016.

ومن بعد هذا العمل اقتصرت محاولات الفنانة ليلى علوي على فيلم واحد هو «التاريخ السري لكوثر»، والذي تشارك فيه مع زينة وفراس سعيد، لكن التعثر الإنتاجي لم يمنح أبطال العمل الفرصة لإنهاء التصوير، ما ترتب عليه زيادة سنوات غياب الفنانة ليلى علوي عن السينما لـ5 سنوات كاملة، قبل أن تنضم إلى أبطال فيلم ماما حامل، والذي طُرح في دور العرض السينمائي منذ عدة أيام.