تعرف على تفاصيل توسعة طريق السويس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة- السويس الصحراوي، أسفل كوبري «المشير أبو غزالة»، لتفادي ما تم ملاحظته مؤخرًا، من اختناق مروري عند هذه المنطقة.

تفاصيل توسعة طريق السويس

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وجاء على رأسهم وطريق القاهرة- السويس الصحراوي، وتطوير طريق الضبعة، بطول 260 كم، وطريق وادي النطرون- العلمين، وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات- التجمع الخامس، وسط توجيه من الرئيس، باستغلال الأراضي على جانبي محور شينزو آبي، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط مدينة الأمل.

السيسي يستعرض المخطط العام لمدينة السيارات العالمية

واستعرض الرئيس اليوم، المخطط العام لمدينة السيارات العالمية، وما تضمه من ساحات ومعارض، ووجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة الخدمات، لتضم محلات تجارية، وورشا لقطع الغيار، ومباني إدارية، وبنوكا، ومقرات للشهر العقاري.

وبحسب البيان الرئاسي اليوم، جرى متابعة مخطط إنشاء «مدينة الذهب»، التي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وقبل أسبوع بدأت الجهات المعنية في مخطط تطوير طريق السويس- العين السخنة، حيث يعد المشروع تنمية ونقلة حضارية كبيرة في جميع المجالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية، والمشروع يشمل انشاء 6 حارات في كل اتجاه منها 3 حارات للسيارات الصغيرة و3 حارات للشاحنات ويبلغ طول الطريق 60 كم

ويخدم طريق السخنة، مدينة السويس الجديدة، وعدد من المواني والمشروعات والقرى السياحية والمناطق المصناعية بهذه المنطقة.