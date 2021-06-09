تحذير من «الكيتو دايت».. اللي اخترعه مات بسكتة قلبية

حذر الدكتور محمد رحيم، أستاذ التغذية العلاجية، من اتباع نظام «الكيتو دايت» من أجل إنقاص الوزن، حيث إن الشخص الذي اخترع هذا النظام توفي بسكتة قلبية منذ 20 عامًا، موضحًا أن خفض الوزن أو إزالة السمنة الموضعية، من الممكن أن يحدث في مدة لا تتراوح أربعة أسابيع، «لو جوزك كان مسافر ورجع، هيقولك إنتي عاملة إيه في نفسك»، وذلك خلال حواره في برنامج «ست الستات»، على شاشة «صدى البلد».

وأضاف «رحيم»، أن نظام الكيتو يعتمد على التوت البري وهو صحي جدًا ولكنه غير متوفر باستمرار، خلاف أن سعره مرتفع، «هو إحنا عندنا توت بري في الثلاجة كل يوم»، كما كشف عن وجبة بديلة لوجبة الإفطار التقليدية، تساعد على خفض الوزن، وتقلل الشهية إلى حد كبير، وتتمثل في موزة، مع 200 مللي عصير برتقال، مع ملعقتين شوفان، وملعقة عسل نحل وضرب هذه المكونات في الخلاط، ثم تناولها.

وأوضح أستاذ التغذية العلاجية، أن تناول الوجبة يؤدي إلى الشعور بالشبع لمدة 5 ساعات، ومفيدة جدًا، «لو أنت طالب مش هتقدر تاكل حاجة لمدة كبيرة بعد هذه الوجبة»، موضحًا في الوقت ذاته أن الخرشوف يصرف الدهون من الجسم بسرعة شديدة، وتظهر النتيجة في عدة أيام بدلاً من أسابيع، كما أن الخرشوف يعمل على شد الجلد، وهذا الأمر لا يتوفر في الكثير من المواد.

وذكر أن صبار الهوديا ينبت في جنوب إفريقيا، وحاليًا يزرع في أمريكا ويأتي في شكل كبسولات، ويستخدم في لم المعدة، ويعمل على قفل الشهية بصورة كبير جدًا، كما أن مكونات جسم الإنسان تتكون من عظم ودهون ومياه، وفي حال زيادة المياه، من الضروري خفض هذه النسبة حتى تصل إلى المعدل الطبيعي، وفي حال وجود دهون زيادة، من الممكن العمل على خفضها من خلال تقوية العضلة، «لازم نخسر دهون، ومنخسرش عضلات»