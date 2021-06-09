20 معلومة عن مدينة مصر الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية

تعتبر مدينة مصرالدولية للألعاب الأولمبية، أكبر مدينة أولمبية متكاملة، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وهي إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، لتشغيلها بأعلي كفاءة، أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.

مكونات ومنشآت مدينة مصر الرياضية الأولمبية

- المنطقة التجارية.

- مستشفى الطب الرياضي.

- الملاعب المفتوحة.

- ملعب التنس الرئيسي والفرعي.

- مجمع حمامات السباحة.

- نادي الفروسية.

- ملاعب الإسكواش.

- المسرح الروماني.

- صالة تتسع لـ15000 ألف متفرج.

- صالة تتسع لـ8000 ألف متفرج.

- ملاعب للتدريب

- استاد بسعة 90000 ألف متفرج.

- ميادين الرماية اليدوية.

- ميادين رماية القوس والسهم.

- المنطقة الإدارية.

- المراسم.

- متحف الرياضة.

- ميادين رماية الخرطوش.

- ميادين الرماية الإلكترونية.

- قاعات متعددة الأغراض.

تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق توجيهات ورعاية الرئيس

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اصطحب وفد اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية «الانوكا» عقب الانتهاء من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الشهر الماضي، في جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى راف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، ومسئولي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

وزير الشباب: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوفد الإفريقي، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة، وتتضمن المدينة استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أولمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.