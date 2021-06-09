مدير «المال والأعمال» بالعاصمة: الحي مكون من 18 برجا بجوار الأيقوني

قال المهندس الاستشاري حسام البري، المدير الفني لمشروع البرج الأيقوني وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة مكون من 18 برجا بجوار البرج الأيقوني بالعاصمة، منها أبراج إدارية وسكنية وفنادق.

وأضاف «البري»، خلال حلقة خاصة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، من أعلي البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة أن البرج الأيقوني سيكون ارتفاعه 385 مترا بـ78 دورا، وسيكون الأطول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن باقي الأبراج المجاورة للبرج الأيقوني ستكون في حدود من 200 متر وحتى 100 متر فقط، فيما سيكون البرج الأيقوني أعلاهم، «إحنا شغالين بقالنا 3 سنين، وحتى فترة كورونا كنا عاملين ورديات وكان فيه ناس شغالة من البيت وكان الكل شغال، ودار الهندسة استشاري عام في العاصمة الإدارية الجديدة كلها بالعديد من المشروعات».

وأكد أن كل برج من الجاري إنشاؤهم سيكون محتويا على 3 بدرون ومناطق خاصة بالخدمات وأخرى لركن السيارات، «معمول حساب لكل حاجة حتى اللي بيمشي بعجله، معموله حساب في الطرق بتاعته».

وأشار إلى أن جهاز المدينة هو من سيعمل على متابعة وإصلاح أي عطل قد يحدث مستقبلا، اأفتا إلى أن الحي سيشهد عددا من المراحل لحين الانتهاء منه وإنجاز كافة المساحات فيه.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، أطلق العديد من المشروعات القومية لاستعادة مجد مصر سياسيا واقتصاديا، وفي مارس 2015 أعلن الرئيس إطلاق المشروع القومي العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يواجه مشاكل العاصمة القديمة التي تتمثل معظمها في سوء التخطيط وضعف البنية التحتية وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي قائم.