أستاذ فيروسات: وعي المواطن أكبر لقاح لكورونا.. وتأخير التطعيم يحوره

وصف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بأنها طوق النجاة من الجائحة خاصة خلال هذه الأيام، كما ذكر أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ودعما غير مسبوق لتصنيع وتوفير اللقاحات وتأمين وجودها في الوطن، موضحًا أن شركة فاكسيرا جرى دعمها بـ 750 مليون جنيه لتصنيع لقاحات كورونا وتوفيرها للمواطن.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن المواطن المصري بدأ ينتبه لأهمية اللقاح وجرى تطعيم 3.5 مليون مواطن بلقاح كورونا حتى الآن، كما أنه خلال الأسبوع المقبل سيجري إنتاج لقاح كورونا في مصر، موضحًا أن صندوق النقد الدولي، أكد أن تطعيم 40% من سكان العالم يعتبر انجازا لمجابهة هذا المرض.

وناشد أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، الشعب المصري ضرورة الإقدام على تلقي اللقاح والتسجيل في الموقع الذي اطلقته وزارة الصحة والسكان وذلك للحد من انتشار الفيروس والتقليل من تداعيات الإصابة به، فوباء كورونا دائم التغير لذا وجهت الصحة العالمية بأن يكون التطعيم بلقاح كورونا شاملا كافة دول العالم و بأسرع ما يكون، فالفيروس في الهند ظهر بشكل مختلف باثنين من التغيرات الجينية.

وأردف الدكتور أحمد شاهين، أن بريطانيا شهدت طفرة في فيروس كورونا، وكلما تأخر تطعيم لقاح كورونا ينتج عنه ظهور تحورات أخرى في الفيروس وهذه كارثة، كما أن وعي المواطن يعد أكبر لقاح لمواجهة الفيروس وأنه لا أحد في أمان طالما أن العالم ليس آمنا، «اللقاحات تأتي لمصر مادة خام ويجري تحليلها في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم تبدأ عمليات التصنيع والتعبئة والاعتماد».

وأوضح أن هناك خبراء من الصين في تصنيع اللقاحات جاءوا لمصر بأحدث التكنولوجيا الحديثة في عالم اللقاحات للمساهمة في الإنتاج، فمصر لن تنتج اللقاحات فقط ولكن سيجري تصديرها إلى القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الوفد الصيني مستمر في العمل بمصر لمدة 3 أسابيع؛ لحين إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» بمعدل 2 مليون جرعة.