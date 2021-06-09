برلماني: وزارة الرياضة تدرس بيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها

قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة، تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية المرتفعة، والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وإنشاء مراكز شباب حديثة عليها.

وقال سويلم في بيان، إن المقترح الذي تقدم به سيساعد في إنشاء مبان إدارية وملاعب، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الأنشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، لافتا إلى أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما سينعكس بالإيجاب على إنشاء مراكز شباب جديدة.

وأشار إلى أن لجنة الشباب بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لإصدار قانون يتيح استغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها لمشروعات ذات النفع العام، وإنشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

وكشف سويلم عن لجنة الشباب تسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال تعديلات على قانون الرياضة، فضلا عن حرصها على اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للأمام، ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية.

وأشاد سويلم، بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني، وصعودها لدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو، مؤكدًا أنها نموذج مشرف لمصر وستستطيع إدخال البهجة علي قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، تشمل دعم وتطوير مراكز الشباب في المدن والقرى، مشيرا إلي أنه في إطار المبادرة يجري إنشاء 54 مركز شباب، وتطوير 984 مركز شباب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاستثماري الخدمي لتعظيم موارد مراكز الشباب، وذلك من خلال مشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، التي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية، ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي جرى إطلاقه في أغسطس 2018، بغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.