8 معلومات عن «كمسري» تطاول على مسن داخل أتوبيس بالقاهرة

أثارت واقعة اعتداء كمسري بهيئة النقل العام بالقاهرة، على مسن كان يستقل أتوبيس الهيئة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعاقبة الكمسري وفقًا للقانون، بعد أن سب المسن بألفاظ خارجة، وتوجيه اتهامات إليه، بمحاولة سرقة عهدته، مهددًا إياه بتحرير محضر ضده بقسم الشرطة، يتهمه فيه بالتعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

«الوطن» ترصد 8 معلومات عن كمسري النقل العام الذي اعتدى على المسن:

- اسمه عمر رزق.

- يعمل في هيئة النقل العام بشمال القاهرةـ فرع الترعة.

- موظف درجة ثالثة.

- عين في الهيئة بتاريخ 1 ابريل 2002، أي منذ ما يقرب من 18 سنة

- يعمل محصلا بهيئة النقل العام.

- ولد في 17 فبراير 1974م.

- يقطن بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية.

- جرى وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق اليوم.

في السياق ذاته، قال مصدر مسئول بالهيئة، إنه تم وقف المحصل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تجرى معه، مؤكدًا أنه متهم بسوء التعامل مع مواطن مسن.

وأكد المصدر لـ«الوطن»: أنه في حالة ثبوت تجاوز المسن ضد المحصل، سيعاقب المحصل لأنه لم يستطع تمالك نفسه واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اعتداء كمسري بهيئة النقل العام بالقاهرة، على مسن موجهًا إليه سبابا وألفاظا خارجة ومتهما إياه بمحاولة سرقة عهدته.

ورغم توسلات واستغاثات المسن، بأن ابنته متوفاة، إلا أن هذا لم يغفر له لدى المحصل الذي استمر في توجيه السباب إليه.