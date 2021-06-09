برلمانية: خريطة الجمهورية الجديدة رُسمت بطريقة مضيئة أمام جميع الشباب

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خريطة الجمهورية الجديدة رُسمت بطريقة مضيئة أمام جميع الشباب بداية السبع السنوات التي حكم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك الشباب مع الرئيس في العديد من المؤتمرات، والآن أتت الثمار وأصبح معدل تمكين الشباب مرتفعا بشكل كبير، وهناك تأهيل وتدريب للشباب قبل التمكين، والجميع فهم معنى وأهمية تولي المسؤوليات والمناصب.

وأضافت «علي»، في مداخلة هاتفية مع نشرة التاسعة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن من يتحمل مسؤولية المنصب اختار خدمة وطنه، والتمكين حدث على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، والتنفيذية، وقبل التمكين كان التدريب في البرنامج الرئاسي، وتنسيقية شباب الأحزاب، وهناك سياسة بمفهوم جديد، والشباب دخل عالم السياسة دون خوف لخدمة بلده، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي أخرجت نماذج مضيئة في الوزارات ونواب المحافظين.

وتابعت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنهم أثبتوا قدرتهم على التحدي، وأنهم على قدر الثقة التي منحتها لهم الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن تمثيل الشباب داخل البرلمان المصري أصبح مشرفا، وتمثيل النواب من كافة الأحزاب، وتنسيقية الأحزاب والسياسيين أصبح مثالا يحتذى به على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الأداء مشرف ويدل على أن الجمهورية الجديدة تتقدم للأمام بشبابها الواعي، مشيرة إلى أنه في مجال تمكين المرأة، فإن تمكين الشباب كان به جزء كبير من تمكين المرأة، وذلك كان له أثرا كبيرا في نفوس الشباب والشابات.