خالد العناني: 90 مليون دولار لتنفيذ استراتجية إعلامية للترويج السياحي

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية في جميع دول العالم، مؤكدا أنه سيجري استلام هذه الاستراتيجية في أول يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال ندوة حزب «مستقبل وطن»، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، والنائب الأول له، و النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شؤون السياحة والطيران بالحزب، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب، بمقر الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن».

وأكد «العناني»: «هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، واللجنة الوزارية للسياحة والآثار، وافقت علي تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3 سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90 مليون دولار».

تطوير قطاع السياحة

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه طوال الوقت بتطوير قطاع السياحة والآثار، والإجازات التي تجري في قطاع السياحة والتطوير الذي يحدث على الأرض نتيجة هذه التوجيهات، والتمويل المباشر من الدولة المصرية، دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها، مضيفًا أن كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها.

وتابع: «الدولة لديها خطة متكاملة بشأن المتاحف المتوقفة، منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرًا إلى أن ما جرى أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل في قطاعي السياحة والآثار».