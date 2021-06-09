مصدر ينفي وفاة الفنان طلعت الشريف: بخير وبصحة جيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تُفيد بوفاة الفنان طلعت الشريف، ما تسبب في وقوع صدمة لدى مُحبيه وأصدقائه بالوسط الفني.

ونفى مصدر مُقرب من الفنان طلعت الشريف، لـ«الوطن»، ما تردد بشأنه وفاته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه يتمتع بصحة جيدة، موضحا أنّ اللغط الحاصل عند الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي بعد إعلان الفنان طلعت الشريف، وفاة والده، عصر اليوم الأربعاء.

وكتب الفنان طلعت الشريف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عصر اليوم الأربعاء، قائلًا: «وراح القلب الطيب، والدي في ذمة الله».