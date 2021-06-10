المصيلحي: حققنا أكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 97%.. وهذا وضعنا في السكر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما جرى إنجازه في مصر خلال الـ7 أعوام الأخيرة في كل المجالات، لم يحدث من قبل، سواء التطور في قطاعات الكهرباء والطرق والكباري البنية الأساسية والإسكان، كما أن مصر لم تشهد التنمية الحادثة حاليًا من قبل، وذلك بفضل سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 97%، بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يجري التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، وكل المنتجين للأسماك، ليتم توفير سمك البلطي بأقل من 28 جنيهًا، والبوري نحو 35 جنيهًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن منطقة توشكى تنتج نحو 250 ألف طن قمح حاليًا، بعدما كانت تنتج نحو 80 ألف طن، ومشروع الدلتا ينتج نحو 25 ألف طن قمح فقط، إلا أنه متميز في إنتاج محصول البنجر، الذي قلل الفجوة بين ما يتم إنتاجه وما يستهلك من السكر، مضيفًا أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي منه بنهاية عام 2022.

ولفت إلى أن ارتفاع إنتاج قصب السكر إلى 2.8 مليون طن، والاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، وزراعة محصول بنجر السكر بجودة عالية في مشروع الـ1.5 مليون فدان، وفي الدلتا الجديدة، كما أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لمدة 6 أشهر ونصف، والذي يحقق استقرارًا فضلًا عن أنه يتيح الفرصة أمام الدول للخروج من المناقصات إذا لم يعجبها السعر المعروض.

وأوضح أنه يتم استيراد طن القمح بـ287 دولارًا، والدولة تحتاج ما يقرب من 5 إلى 6 ملايين طن بتكلفة تصل إلى 36 مليار دولار، مفيدًا بأن تم شراء أردب القمح من المزراعين محليًا ب725 جنيهًا، كما تم شراء أطنان من القمح المحلي بقيمة 15 مليار جنيه، منوهًا بأن 71 مليون مواطن مستفيد من البطافات التموينية لرغيف الخبر، أي بنسبة 71% من الشعب المصري.