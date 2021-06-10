جائزتها الأولى 30 ألف دولار.. «حمد الشرقي» تستقبل مشاركات حتى 1 ديسمبر

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عن استمرارها في استقبال المشاركات للتنافس على جوائز الدورة الثالثة من جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، إلى 1 ديسمبر المقبل.

وأطلقت هذه الجائزة بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بهدف رعاية ودعم المواهب الأدبية والنقدية العربية، ونشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم، ووصل للقائمة الطويلة بنسختها الأولى 10 مرشحين من مصر، فاز منهم 4 موهبين بجوائز أفضل «رواية للشباب، وقصيدة، وعمل نقدي، ومجموعة قصصية»، وطبعت الأعمال الفائزة وترجمت.

وتستهدف الجائزة كل المبدعين العرب بمختلف الأعمار في حقل الدراسات النقدية والبحوث التاريخية والروايتين العربية والإماراتية، والشباب دون سن الأربعين حصرياً في حقول «القصة القصيرة، النص المسرحي، الشعر، أدب الأطفال»، على أن تكون الأعمال باللغة العربية الفصحى، وتتناول موضوعات إنسانية تعنى بالانفتاح على الآخر بالحوار، وألا تدعو إلى العنف والتطرف ولا تحرض على القتل أو تنشر الأفكار الداعية إليه عبر مضامينها.

وستضم هذه الدورة نخبة من الأدباء المختصين للتحكيم بحسب تصنيفات فئات الجائزة؛ إذ سيمنح الفائزون الثلاثة الأوائل جوائز مادية، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول في كل فئة 30 ألف دولار أمريكي، والآخر 20 ألف دولار أمريكي، والثالث 10 آلاف دولار أمريكي، وتترجم الأعمال الفائزة والمتأهلة للمراكز الـ10 الأولى، وتنشر باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالجائزة التعرف على الشروط، وكيفية إرسال مشاركتهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة، أو عن طريق كود المشاركة في المسابقة.