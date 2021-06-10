استشاري حالات حرجة بـ«هيرفيلد»: 80% من سكان بريطانيا تلقوا اللقاحات

قال الدكتور حاتم سليمان، استشارى طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» كانت تحدٍ كبير في بريطانيا، وكانت هي المفتاح لمواجهة الإغلاق، موضحًا أن 40 مليون مواطن بريطاني حصلوا على الجرعة الأولى بنسبة 80% من السكان.

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بريطانيا دليل واقعي على أمان اللقاحات، ورفع الإغلاق بالتدريج، كما أنها في المرحلة الأخيرة قبل رفع الإغلاق بالكامل، والحياة الآن شبهه مفتوحة، موضحًا أن لندن تمكنت من السيطرة على الخلل الذي تسبب به الفيروس في المجتمع.

وتوقع استشارى طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد، أنه لن يكون هناك موجات كبيرة مثل ما حدث من قبل، وهناك توقعات لموجه ثالثة بريطانية، لكنها ستكون أقل بكثير من الموجتين الأولى أو الثانية، والهدف الحقيقي هو التعايش مع كورونا بشكل غير خطير، وتقليل شراسته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اختلاف سلالات كورونا لم يغير بروتوكول علاج فيروس كورونا في لندن.

وأوضح الدكتور حاتم سليمان، أنه اكتشفت العديد من السلالات، وهي كثيرة جدًا وأخطرها سلالة «تدعو للقلق»، لكن تراجعت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا بعد تلقى المواطنين للقاح.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني عياش، أستاذ أمراض القلب بجامعة نيويورك، أن هناك فئات لم تحصل على موافقة نهائية للحصول على لقاحات كورونا، لكن التطعيمات بالنسبة للحوامل تعمل؛ لأن الحمل من الأشياء التي تزيد من مضاعفات فيروس كورونا، والتوصيات تشير إلى تفاهم المرأة الحامل مع الطبيب المعالج لها للحصول على اللقاح.

وأردف عياش، أن بعض اللقاحات لن تؤثر على الجنين، ولكن لابد من دراسات مستفيضة عليها، ولا توجد مشكلة إذا توافق الطبيب والمرأة الحامل على أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن العالم يتحدث عن أننا كلنا في مركب واحد: «نريد أن نصل إلى تطعيم المصريين للوصول إلى السير بدون كمامات في الشارع، ولكن لابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطعيم جميع الفئات، حيث أننا وصلنا في أمريكا إلى تطعيم 60% من السكان».