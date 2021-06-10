أنغام تكشف كواليس «أنا بعته كتير».. وتؤكد: حصلت على جرعة لقاح

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها البالغة بإشادة الكثيرين بأغنيتها الجديدة «أنا بعته كتير»، من تأليف أمير طعيمة، موضحة: «أمير طعيمة مأقنعنيش ولا حاجة إني أغني الأغنية، أنا اللي أول ما سمعت الأغنية طرت بيها، مكنش عندي أي تفكير وقتها، فأول ما سمعتها انبهرت بيها لأني بدور على فكرة مختلفة متقالتش قبل كده».

وأضافت «أنغام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الأغنية ترصد قصة إنسانية: «الحالات الإنسانية الحقيقية أوي دي بتبهرني بصراحة وبتاخد عقلي، الفكرة فيها اعتراف إنساني مش سهل أبدًا، ممكن كل واحد يسمعها على نفسه، سواء هو الضحية أو الجاني».

وتابعت أنغام: «ممكن فتاة أو سيدة تحس أنها عملت كده فعلا وباعت واحد كتير، أو ممكن لما تسمعها تحس إن قصتها بتتسرد وإن الراجل هو اللي باعها، يعني دي حاحة إنسانية حقيقية جدًا وصادقة أوي، وحبيتها بمجرد ما سمعتها»، موضحة أنها لم تؤدي الأغنية فيديو كليب؛ إذ أنه أصبح مكلف للغاية: «لو عملت 10 أغاني في السنة وحبيت أعملهم فيديو كليب مش هكمل».

وذكرت الفنانة أنغام، أن حفلتها المقبلة ستكون يوم 1 يوليو المقبل: «أنا بنزل الحفلات بإجراءات احترازية شديدة عشان فيروس كورونا المستجد، ومتفائلة إن الفترة الجاية هتبقى أفضل بعد ما الناس تتشجع وتأخذ التطعيم هتبقى أفضل، أنا أخذت الجرعة الأولى ومطمنة بنسبة 50% بس ناقص الجرعة الثانية».