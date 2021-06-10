مبروك عطية: إذا أردت أن تطير دون جناحين تزوج في ظلال الإسلام

نصح الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الشباب بالزواج طبقًا للشريعة الإسلامية، وليس وفقا للعادات والتقاليد: «إذا أردت أن تطير بدون جناحين فتزوج في ظلال الإسلام، وإذا أردت أن تفتح على نفسك بابا من أبواب جهنم فتزوج في ظلال المجتمع والأعراف والعادات والتقاليد».

وأوضح «عطية» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن الأصل الأصيل في الإسلام «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ»، مشددًا على أن الصداق حق المرأة سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «مهر بنتنا 20 ألف جنيه ويفرش بيته ويجيب الـ20 ألف جنيه على التربيزة ويسحبها ويمشي»، مشددًا على أن هذا هو الزواج في الإسلام، وأنه لا يوجد مؤخر صداق ولا قائمة في الإسلام، ولا مؤخر إلا إذا عجز عن دفع المهر كاملًا.

وأكد مبروك عطية أن المرأة من حقها التنازل عن مهرها أو جزءا منه لزوجها، مقتبسًا جملة من فيلم العار قائلًا: «حقها روقة»، منتقدًا ما ينفق على مقدمات حفل الزفاف، موضحا أنه مثل ما يٌنفق على البيت من طلبات منزلية للطعام 10 مرات، منتقدًا الإنفاق المبالغ فيه لإقامة حفلات الزفاف والأفراح.