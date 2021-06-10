وزير قطاع الأعمال: الاستثمارات في الغزل والنسيج وصلت لـ 21 مليار جنيه

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تكريس كل الجهود من أجل إحياء صناع الغزل والنسيج، حيث إن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة مرتبطة بالمجتمع المصري، موضحًا أن حجم الاستثمارات في تطوير الغزل والنسيج وصلت لـ 21 مليار جنيه، لإعادة تطوير هذه الصناعة بشكل كامل من الحليج إلى الملابس الجاهزة.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، على شاشة «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة من أجل إحياء صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أنه تفقد إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم «مصنع غزل 1 الجديد» الذي يُقام في غزل المحلة.

وأردف وزير قطاع الأعمال، أن المصنع يقوم على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من خطة تطوير مصانع العزل والنسيج بالمحلة في الربع الأخير من عام 2022.

وأكد الدكتور هشام توفيق، أن هناك خطة واضحة لتطوير كافة مصانع الغزل والنسيح والصباغة بحلول عام 2022، ومن المنتظر أن تبدأ ماكينات الغزل والنسيج الجديدة في العمل خلال الربع الأخير من عام 2022.