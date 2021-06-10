إيساف ينتهي من أغنية «سيرة حلوة» لـ سمير غانم

انتهى المطرب إيساف من تسجيل أغنية تحمل عنوان «سيرة حلوة»، إهداءً لروح الفنان الراحل سمير غانم.

ونشر إيساف عبر «انستجرام» بوسترا للأغنية، يحمل صورته وأخرى للراحل سمير غانم، وعلق قائلا: «اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر.. اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة إهداء إلى تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين أدخل البسمة في بيوتنا كلنا (سمير غانم)»

وفاة سمير غانم

وتوفي سمير غانم في 20 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، وبعدها ثبتت سلبية المسحة الخاصة به، لكنه بعد ذلك عانى من فشل كلوي، وتوقف معظم أجهزة الجسم، ليرحل عن عالمنا.

وعقب جنازة الراحل، نعى الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، حماه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلا: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وتابع: «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله.. مكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله».

وأضاف رامي رضوان: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».

واختتم زوج ابنة الفنان الراحل، بصور وأسماء أشهر شخصيات قدمها الراحل، ومنها «سمورة، فطوطة، مسعودي، ميزو، كابتن جوده، عبسميع اللميع، جحا، بهلول، مصطفى الحلواني، سمير، نادر، فرحات، هنداوي، مراد، دياب، شريف عسل، وسليم».