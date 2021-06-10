«المكسيكيون هنود والبرازيليون من الغابة».. الرئيس الأرجنتيني يعتذر

اعتذر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عن تصريحه بأن «المكسيكيين المعاصرين يتحدّرون من شعوب أصلية، والبرازيليين «من الغابة» وسكان بلده يأتون من أوروبا».

وقال ألبرتو فرنانديز، خلال لقائه والزعيم الإسباني، بيدرو سانشيز، وكبار رجال الأعمال في بوينوس أيرس: «أنا موال لأوروبا، أنا شخص يؤمن بأوروبا».

وأضاف: أن الشاعر المكسيكي أوكتافيو باز قال ذات مرة إن «المكسيكيين يتحدّرون من الهنود والبرازيليين من الغابة، لكننا نحن الأرجنتينيون أتينا من قوارب أتت من أوروبا، وهكذا بنينا مجتمعنا»، وبعد ساعات، اعتذر عبر تويتر.

وكتب أيضا: «أنه في النصف الأول من القرن العشرين، استقبلنا أكثر من خمسة ملايين مهاجر عاشوا مع شعوبنا الأصلية» مضيفا «نحن فخورون بتنوعنا»، موضحا أنه «لم يقصد الإساءة إلى أي شخص» لكن «أقدّم اعتذاري»، وانتشر مقطع فيديو لتصريحه الأصلي على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل عدد في البرازيل.

وقال السناتور البرازيلي سيرو نوغيرا على «تويتر»: إنه بعد قراءة بيان فرنانديز، «بدأت أفهم بشكل أفضل لماذا اختبأ مجرمو الحرب النازيون في الأرجنتين بعد الحرب العالمية الثانية».

ونشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عبر «تويتر» صورة له وهو يضع عصابة رأس من الريش ويحيط به مجموعة من السكان الأصليين تحت عنوان «الغابة!».

ومن جانبه، أراد الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون معرفة ما إذا كان الاقتباس فعلا من باز الحائز جائزة نوبل.

وكتب كالديرون على «تويتر»: «كان يمكن قول ذلك من قبل (الكوميدي المكسيكي) كانتينفلاس لكن أوكتافيو باز؟ آمل بأن يحدد المصدر».