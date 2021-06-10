التضامن: تطوير 971 حضانة وحملة للتوعية بأهمية التغذية السليمة للأطفال

قال الدكتور محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ البرنامج القومي للطفولة المبكرة، أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنّ مصر شهدت في عهده الممتد منذ 7 سنوات إنجازا ونجاحا كل يوم.

وأضاف ناجي في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنّ المرحلة العمرية من يوم لـ4 أعوام لم تحظ باهتمام مثلما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابع مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة توعية بالتغذية السليمة، تستهدف الحضانات وأولياء الأمور يوم السبت الماضي في 14 حضانة، وجرى تطوير 971 حضانة خاصة بجمعيات أهلية وذلك على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والتأثيث والألعاب وذلك في 26 محافظة، لكي يتواجد الطفل في بيئة سليمة تلائمه ويشعر في أنّه يحصل على حقوقه.

وأردف الدكتور محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الحضانات تخدم 67725 طفلا، كما تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي الأسرة بالكامل وتوعية الآباء والأمهات بالتربية السليمة لأبنائهم وأساسيات التغذية السليمة والتربية السليمة للأطفال، لافتًا إلى وجود توجه لتدشين 5000 حضانة سنويا في القرى الأكثر فقرا، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية في أكثر من مبادرة من أهمها «حياة كريمة».