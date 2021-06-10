أسعار المواشي في مصر 2021.. كل ما تريد معرفته قبل عيد الأضحى

تساؤلات عديد شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حول أسعار المواشي في مصر 2021، وكذلك سعر كيلو العجول قائم 2021، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان «أسعار المواشي في مصر 2021 .. كل ما تريد معرفته في سطور قبل عيد الأضحى».

أسعار المواشي في مصر 2021

وكشف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أنّ أسعار المواشي في مصر 2021، ليست مختلفة كثيرًا عن العام الماضي، قائلًا: «في مثل هذا التوقيت العام الماضي وقبل شهر تقريبًا على عيد الأضحى المبارك 2021، تتشابه أسعار المواشي».

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أسعار المواشي في مصر 2021، مختلفة في سعر القائم عن سعر المذبوح، فسعر اللحوم المذبوحة بين 120 لـ150 جنيها للكيلو، بينما تباع اللحمه المستوردة بين 70 لـ80 جنيها للكيلو.

سعر كيلو العجول قائم 2021

وفيما يتعلق بأسعار المواشي في مصر 2021، وتحديدًا سعر كيلو العجول قائم 2021، كشف نقيب الفلاحين، عن أنّ أسعار اللحوم الحية تتراوح بين 55 و57 جنيها للكيلو في قائم البقري، وسعر كيلو العجول قائم 2021 متوسطة الحجم تراوحت بين 13 ألف جنيه لـ16 ألف جنيه للرأس، وسعر كيلو الجاموس القائم يتراوح بين 45 لـ50 جنيها لكيلو الجاموس القائم.

وبعيًدا عن سعر كيلو العجول قائم 2021، أشار الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إلى أنّ أسعار المواشي في مصر 2021 الخاصة بسعر الخروف الحي، تراوحت بين 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه حسب حجم ونوع الخروف، بمعدل 40 لـ45 جنيها للكيلو، ووصل كيلو الماعز قائم بين 45 لـ60 جنيها.

وتشهد محركات البحث في هذا الوقت من كل عام تساؤلات عديدة عن أسعار المواشي في مصر 2021، وكذلك سعر كيلو العجول قائم 2021.