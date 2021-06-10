بعد سفره بطائرة بدلاً من القطار.. انتقادات حادة لرئيس وزراء بريطانيا

تعرض رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، لانتقادات بسبب سفره إلى اجتماع قمة مجموعة السبع في كورنوال بالطائرة بدلاً من ركوب القطار، حيث من المقرر أن يضغط على قادة العالم لبذل المزيد من الجهد لمكافحة الاحتباس الحراري. وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

وانتقد نشطاء البيئة جونسون عبر «تويتر»، بأنه على رئيس الوزراء أن يمارس ما يعظ به بعد أن نشر صورة لنفسه وهو يتسلق الطائرة، وكتبت زارة سلطانة، المشرعة من حزب العمال المعارض، على تويتر ردا على ذلك: «هذا هو مدى جدية بوريس جونسون في مكافحة حالة الطوارئ المناخية: لقد سافر إلى كورنوال».

وفقًا للأرقام المنشورة على موقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت، تولد الرحلات الجوية الداخلية ما يقرب من ستة أضعاف الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفر عبر السكك الحديدية، وتستغرق رحلة القطار إلى كورنوال حوالي خمس ساعات، مقارنة بأقل من 90 دقيقة للرحلة جواً.

ويستضيف جونسون قادة مجموعة السبع في قمة نهاية هذا الأسبوع في كورنوال، ويتضمن جدول الأعمال محادثات حول تغير المناخ، والاستجابة العالمية لوباء كورونا وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

وقال جونسون، إن قادة مجموعة السبعة الذين سيجتمعون في نهاية هذا الأسبوع في خليج كاربيس، جنوب غرب إنجلترا، سيلتزمون بتطعيم العالم بحلول نهاية عام 2022.

لكنه يواجه انتقادات لأن المملكة المتحدة لم ترسل بعد أي جرعات إلى الخارج وخفضت ميزانية المساعدات الدولية، وأعلن جونسون أن بريطانيا ستتبرع بـ«ملايين» الجرعات من فائض المخزونات لديها ولم يقل متى سيتم ذلك.

بينما أعلن الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر لمشاركتها مع الدول الفقيرة خلال العام المقبل.