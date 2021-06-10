بعد طرحها بأيام.. 40 ألف جنيه «أوفر برايس» على «ليون» ووقف الحجز

طرح وكيل العلامة «سيات» في السوق المصري، الأسبوع الماضي، الجيل الجديد من سيارة سيات ليون بالسوق، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة، وأعلنت فيه أبرز التطورات التي شهدها الجيل الجديد من سيات ليون.

وبعد طرح السيارة، بدء الحجز عليها بأوفر برايس وصل إلى 40 ألف جنيه، وتم وقف الحجز بعد نفاد الدفعة الأولى من السيارة.

وأعلنت الشركة، أن الجيل الجديد من ليون سيكون بمثابة «الملهم» لجميع طرازات الشركة المقبلة.

وتعتبر ليون، أكثر طرازات التي تحقق مبيعات قوية للشركة، حيث وصلت مبيعاتها في 2019، إلى أكثر من 574 ألف سيارة حول العالم.

تعتمد سيات ليون الجديدة، على محرك TSI، مكون من 4 سلندرات سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن توربيني، بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مزود بـ8 سرعات، وتتساعر السيارة من سرعة 0 إلى 100 كم في 8.8 ثانية.

ويأتي معدل استهلاك السيارة للوقود لكل مسافة 100كم عدد 6.5 لتر.

كما تأتي الشنطة الخلفية للسيارة بحجم 380 لتر.

وتأتي السيارة بأنظمة أمان عدة وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

- دعمت بنظامي تنبيه وإيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تحوي تكييف هواء أوتوماتيكي.

وتأتي السيارة بضمان 100 ألف كم أو 5 سنوات ايهما أقرب.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 4368 مم، وعرض كلي 1800 مم، وإتفاع كلى 1456 مم، وقاعدة عجلات 2686 مم.

بالإافة تتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

وتأتي السيارة في السوق المصري بـفئتين مختلفة التجهيزات ويتم تصنيعها وتجميعها في إسبانيا، وسعرها في السوق المصرية، كالآتي:

1- الفئة الأولى: اتوماتيك / STYLE PLUS 2021 بسعر 385,000 جنيه.

2- الفئة الثانية: اتوماتيك / FR 2021 بسعر 425,000 جنيه.