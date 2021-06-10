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محمود مسلم

للصيانة.. غلق جزئي لكوبري العبور بالجيزة لمدة 10 أيام

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الوطن
03:10 م | الخميس 10 يونيو 2021
محافظة الجيزة

محافظة الجيزة

أعلنت محافظه الجيزة عن البدء في أعمال صيانه وإصلاح الفواصل العرضيه التالفة الخاصة بكوبري العبور في الاتجاهين الواقع بدائره مدينة 6 أكتوبر، تفادياً لأي تكدس مروري او حوادث سير يتسبب فيها تلف هذه الفواصل العرضية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الشركه المنفذه للأعمال ستقوم بإجراء غلق جزئي لكوبري العبور بالاتجاهين بالتناوب لمده 15 يوما وذلك ابتداء من الساعه 12 صباح يوم السبت الموافق 12/6 وحتى الساعه السادسة صباح يوم الاحد الموافق 27/6 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعه دون تعطيل حركه المرور.

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المروريه اللازمه والطواحين الضوئيه والحواجز الفوسفورية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة لتسيير الحركه المرورية .

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