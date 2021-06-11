5 إجراءات أساسية لمصابي كورونا.. منها نظام غذائي وعلاجي

يحتاج المصابون بفيروس كورونا إلى نظام غذائي وصحي مناسب، تحت إشراف طبيب معالج، يلتزم خلاله المصاب باتباع جميع تعليمات الطبيب بشكل يومي، طبقاً لتطور الحالة، والابتعاد عن الوصفات العشوائية والنشرات التي يتداولها البعض على على مواقع التواصل الاجتماعي، غير المعترف بها من وزارة الصحة.

وتنشر «الوطن»، من خلال هذا التقرير، جميع الإجراءات التي يجب على مصابي كورونا مراعاتها، وأهمها الالتزام بالإجراءات المتبعة خلال فترة الإصابة، حتى يتماثلون للشفاء، وفق عدد من الأطباء وخبراء التغذية، الذين أكدوا أيضاً على ضرورة اتباع المصاب للإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس بين المخالطين أو داخل محيط الأسرة.

إجراءات تساعد مصابي كورونا على الشفاء

لابد أن يلتزم مصابو كورونا باتباع العديد من الإجراءات، والتي تسهم في تعجيل الشفاء من هذا الفيروس الخطير، الذي أصاب العالم كله، حسب الدكتور أحمد مسعود أخصائى الأمراض الصدرية، لـ«الوطن»، ومن ضمن هذه الإجراءات:

- الالتزام بتناول العلاج في موعده، والمتابعة مع طبيب على مدار فترة الإصابة.

- الابتعاد عن الوصفات الشعبية، أو الخضوع لعزل منزلي عشوائي، أو استخدام أسطوانات الأكسجين دون الرجوع للطبيب، مما قد يسبب مضاعفات، وأحياناً يؤدي إلى الوفاة.

- عدم الاختلاط بأحد خلال فترة الإصابة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية التي تحافظ على سلامتك.

- تناول الأطعمة المفيدة للجسم، وأكل جميع الوجبات، لأن التعافي من فيروس كورونا يحتاج إلى أكل جيد، لمقاومة المرض، مع زيادة شرب المياه، لكميات تتجاوز 3 لترات يومياً.

- الالتزام بفترة النقاهة، فيما بعد ظهور سلبية المسحة، واستكمال العلاج، مع عدم التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال فترة الإصابة نهائياً.

أطعمة تساعد جسمك لمقاومة كورونا

وخلال فترة الإصابة بفيروس كورونا، يحتاج جسم الإنسان، أكثر من أي وقت مضى، إلى تغذية صحية وغنية بالفيتامينات، طبقا لعبير السيد أخصائية التغذية لـ«الوطن»، وهى كالآتي:

- يحتاج جسم مصاب كورونا الكثير من الزنك وفيتامين سي، ووجبات غنية بعناصر الحديد، من أجل الحفاظ على نظام مناعة جيد وتقويتها.

- يجب تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ والتوت والبقوليات، لما لها من فوائد كبيرة على الجسم.

- شراء بعض الأطعمة المعينة بصورة دائمة في المنزل، للوقاية ورفع المناعة، أو خلال الإصابة، ومنها البنجر والبطاطس والجزر، والحليب ومنتجات الذرة أو الفاصوليا، ومن خلال هذه المكونات، يمكنك طهي الأطباق المغذية والبسيطة بسرعة كبيرة.

- تناول البصل والثوم، وهي أغذية غنية جداً بفيتامين سي، كما أن تناول بعض الأطعمة الأخرى مهم جداً، مثل البيض.

- تناول وجبات بها حمضيات، حيث إن التغذية الجيدة تلعب دوراَ أساسياً في مقاومة العدوى الفيروسية التي تضعف الجسم كثيراً.