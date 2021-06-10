6 خطوات تساعد المصريين في الخارج على تشجيع الاستثمار

تحرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على جذب المستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، للاستثمار في مصر، وذلك من خلال عقد الندوات الافتراضية عبر زووم لتوضيح كل طرق الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى استضافة المتخصصين في مجالات الاستثمار والصناعة وأيضا بحضور الوزراء المعنيين.

وأكدت مكرم، أن المرحلة الحالية تشهد عددًا من القوانين المتعلقة بالصناعة والتي بدورها دعم هذا القطاع العام وتتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، هذا بالإضافة لضرورة تحديث الخريطة الصناعية المصرية ويتم العمل عليها حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتعتبر البورصة المصرية من عوامل جذب الاستثمار في مصر، وتلقت وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات حول المشاركة في الاستثمار عن طريق البورصة المصرية، ويرصد التقرير التالي عدد من الخطوات التي ستساعد على تشجيع المستثمرين، ومن أهمها:

1- تحسين البنية التحتية للموانئ والعمل على خفض الجمارك الخاصة بالمواد الخام.

2- توفير مصادر الطاقة، وخفض سعر المنتج المصري كي مناسب السعر العالمي.

3- العمل على قانون موحد في مجلس النواب وقد شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من القوانين التي تخدم التصنيع بشكل عام.

4- الاستفادة من الوصول لطرق تمويلية مختلفة غير المعتاد عليها وهذا هو الهدف.

5- الاعتماد على مصادر تمويلية غير اعتيادية لدعم للمشروعات التكنولوجية ورواد الأعمال.

6- إيجاد تشريع مناسب يحفز هذه البيئة الاستثمارية، بجانب الحاجة إلى نشر هذه الثقافة والتوعية بأفضل الطرق التمويلية الموجودة.

وعن العلاقة بين التحول الرقمي والتطور الصناعي في مصر، إن هناك سعيًا لأي تكنولوجيا ترفع الإنتاجية ما يدفع المستثمرين التحرك نحو التكنولوجيا، كما أن الأولوية هي الحصول على وحدات صناعية لمن لديهم خبرة بالعمل في مجالات صناعية.