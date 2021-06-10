تقرير دولي: 13 جامعة مصرية تدخل تصيف الأفضل عالميا

أكدت مؤسسة «QS Quacquarelli Symonds»، وهي شركة دولية تقدم الخدمات الأكاديمية والتحليلات والرؤى في قطاع التعليم العالي في لندن، أن الجامعات المصرية تحقق أداء قوي في العام الدارسي المقبل 2022.

وذكرت المؤسسة: أن هناك ست جامعات أفريقية دخلت قائمة الألف أفضل جامعة عالميا، من بينهم 3 جامعات من جنوب إفريقيا وجامعتين من مصر وجامعة واحدة من تونس.

وذكرت المؤسسة أن تصنيف جامعة القاهرة يأتي في الفئة بين 571-580، مضيفاُ أن خمس جامعات مصرية أخرى وهي جامعات أسيوط والإسكندرية وقناة السويس والأزهر والجامعة البريطانية في مصر، دخلت ضمن تصنيفها السنوي ستكون في المراكز بين 1100 و1200.

وقالت أن هناك خمسة جامعات أخرى ستكون في فئة «1200+»، وهي جامعات المنصورة وحلوان وطنطا والزقازيق وكذلك الجامعة الألمانية بالقاهرة، بينما يؤكد التقرير، أن هناك مؤشرات على ارتفاع قطاع التعليم العالي المصري الذي لم يكن لديه فقط ثلاث جامعات من بين أفضل 1000 جامعة، بل بات لدى المصريين 13 جامعة من أصل 31 جامعة أفريقية في التصنيف العام.

ويوضح التقرير: «من بين 54 دولة في القارة، هناك ثمانية دول فقط لديها جامعات في في المجموعات المصنفة»، ويشير التقرير إلى أن المنافسة تنحسر بين مصر وجنوب إفريقيا، وباقي الدول الستة لديهم عدد قليل جدًا من الجامعات في التصنيف.

وكان لدى تونس ثلاث جامعات فقط، والسودان اثنتان، في حين كان لكل من غانا وكينيا وأوغندا جامعة واحدة.

تأثرت جامعات إفريقيا وفقا لتقرير بمشكلة التدويل المحدود لتعليمها بسبب عدم قدرتها على جذب الطلاب الوافدين وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، فبالكاد يوجد طلاب دوليون في معظم الجامعات الأفريقية في الوقت الراهن.