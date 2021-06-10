مشروع «مدن خالية من العنف ضد النساء».. تعرف على أبرز ملامحه

أحد المشروعات المهمة التي نفذها المجلس القومي للمرأة في مصر، بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة، يستهدف مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء، بدأ تنفيذه في عام 2011، ومازال قيد التنفيذ في محافظتي دمياط والإسكندرية.

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ما هو مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء؟

يُعد هذا المشروع مشروعاً عالمياً، تنفذه منظمة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالتعاون مع مجموعة من منظمات الأمم المتحدة، الهدف منه القضاء على العنف ضد المرأة، وتمكينها بالتحرك بأمان وحرية، حتى تستطيع مباشرة حقوقها في الحياة العامة والخاصة.

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متى بدأ تنفيذ مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء؟

بدأ المجلس القومي للمرأة تنفيذ هذا المشروع في مصر منذ عام 2011، بالتعاون مع الشركاء المعنيين من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

ما هي مراحل مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء؟

يتضمن المشروع مرحلتين، المرحلة الأولى كان الهدف منها التركيز على تطوير المبادرات المحلية التي من شأنها القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، في 3 من الأحياء الأكثر حرماناً بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهي عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات التوعوية، وتطوير البنية التحتية في الأماكن العامة، بما يوفر بيئة آمنة وصديقة للمرأة، ويعزز من تمكينها اقتصادياً.

أما المرحلة الثانية فقد بدأت في عام 2019، بالتوجه لمناطق أخرى بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

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إنجازات مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء

- إنشاء فروع لمكتب شكاوى المرأة في 3 مناطق، وهي إمبابة وعزبة الهجانة ومنشأة ناصر، لتقديم المساعدة والدعم النفسي للسيدات.

- تشكيل شبكة مكونة من أكثر من 200 متطوع من الشباب، من أجل توعية مجتمعاتهم.

- تشكيل تحالف مكون من 45 منظمة غير حكومية محلية، وتمكينه ودعمه للعمل على تنفيذ التدابير التي تحمي النساء والفتيات من العنف أو تقلل من خطر وقوعه.

- إقامة فعاليات توعوية كندوات وورش عمل ومعسكرات توعوية بالمناطق نطاق التنفيذ.

- تطوير البنية التحتية ببعض الأماكن بعزبة الهجانة وإمبابة لجعلها صديقة للفتيات والنساء.

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- تقديم الدعم للجهات المعنية لإطلاق مشروع القاهرة لحافلات النقل السريع (BRT) من أجل تحسين تحرك النساء والفتيات بحرية للوصول إلى الأماكن العامة.

- تطوير 8 مراكز إيواء للسيدات ضحايا العنف.

- تطوير سوق زنين بحي بولاق الدكرور، ليضم 118 باكية وفرش، وأرصفة جانبية مظللة وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 متر مربع، به مهابط خاصة للأطفال والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مخصصة للعب الأطفال بمساحة 160 متر مربع حتى تتمكن البائعات من إحضار أطفالهن إلى العمل.

- إقامة جلسات توعوية للبائعات بالسوق لتطوير المبادئ والأفكار حول حقوق المرأة ومفاهيم المساواة بين الجنسين ودعم المرأة في مجال العمل، ومحو الأمية المالية.

- تشكيل لجنة ضمت تمثيلاً متوازناً من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين والبائعات والسلطات المحلية وضمان الإدارة السليمة للسوق.

- تجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية لمحو الأمية الرقمية والتدريب ورفع كفاءة الشابات.

- إعداد خطة عمل لتنفيذ أعمال تطوير منطقتين بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، وجاري العمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالمنطقتين.

ملامح مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء في دمياط

تم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة، بهدف إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف، مع تنفيذ خطة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف المختلفة بالإضافة إلى خلق آفاق تسويقية لمنتجاتهن بما يحقق التمكين الاقتصادي لهن.

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