جريمة تهز العراق.. جد مدمن يقتل حفيده «الرضيع» بوضع مخدرات في اللبن

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، القبض على رجل قتل حفيده الرضيع بوضع المخدرات والكحول في حليبه، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم»، كجريمة مروعة هزت الرأي العام في العراق، كما أعادت الجريمة إلى الأذهان جريمة إلقاء سيدة طفليها من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن «مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام المحمودية، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده، والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول».

جريمة مقتل الطفل سجلت وفاة طبيعية لكن الجد اعترف

وأضافت وزارة الداخلية العراقية أن «الأوراق التحقيقية للقضية أحيلت إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية وتسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، لكن جده اعترف بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه».

ونقلت وزارة الداخلية عن جده قوله: «فعلت ذلك دون شعور بسبب إدماني على شرب الكحول والمواد المخدرة»، في جريمة مروعة تهز العراق.

وتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة ( 406 /قانون العقوبات ) على ذمة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

الجريمة تعيد إلى الأذهان حادث جسر الأئمة

وفي 19 أكتوبر الماضي، صدم عراقيون ومستخدمو مواقع التواصل العرب بخبر عن سيدة رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلت «بي بي سي».

وأظهر مقطع مصور، انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة تحمل طفلا وتجر آخر من يده قبل أن ترميهما في النهر دون تردد وتركتهما يغرقان.

وبدا المقطع للوهلة الأولى كمشهد تمثيلي، فقد شكك معظم العراقيين في صحته،غير أن شكوكهم تبددت بعد أن سارعت قوات الأمن بالقبض على السيدة، التي اعترفت بعد التحقيق معها بفعلتها.

وقد تم الحكم بالإعدام على السيدة مرتين لقيامها بتلك الجريمة الشنعاء.