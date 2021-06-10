التخطيط تجري جولة تفقدية لتدخلات «حياة كريمة» بمركز ساحل سليم في أسيوط

أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولة تفقدية للمشروعات المنتهية والجاري تنفيذها في قرى مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري«حياة كريمة»، وذلك بهدف تفعيل المتابعة الميدانية، والتأكد من معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، فضلًا عن عقد جلسات حوارية مع المواطنين، للتعرف على رؤيتهم بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وجاء ذلك على هامش زيارة وفد وزارة التخطيط مع ممثلي البنك المركزي المصري إلى محافظة أسيوط لتطبيق استراتيجية «الشمول المالي» في قرى مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات والتدخلات التنموية في قرى الشيخ شحاتة والعفادرة وتاسا، التي تخدم حوالي 32 ألف مواطنا، حيث تصل تكلفة التدخلات المنتهية والجاري تنفيذها نحو 145.3 مليون جنيه في القرى الثلاث.

كما قام وفد الوزارة بزيارة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وسكن كريم في قرية العفادرة، ومركز طب الأسرة بقرية تاسا، ومحطة رفع صرف صحي قريتي الشيخ شحاتة والعفادرة، بنسبة إنجاز 20%، ونسبة إنجاز شبكات الانحدار وخطوط الطرد 60%.

وتشير بيانات المتابعة الصادرة عن المنظومة الإلكترونية لمبادرة «حياة كريمة»، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 908 تدخل في محافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، وإنشاء وتوسعة وإحلال وجديد 1180 فصلا، ورصف وتطوير طرق بطول 98 كم، ومد وتدعيم شبكات مياه شرب بطول 40.5 كم، كما تم الانتهاء من تنفيذ 68 تدخلا في مركز ساحل سليم، بتكلفة 151 مليون جنيه، في 15 قرية.