بلاغ للنائب العام ضد الفنان إيمان البحر درويش للتحريض على الفوضى

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الفنان إيمان البحر درويش، حيث اتهمه فيه بالتحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام.

وقال «صبري» في بلاغه، إن إيمان البحر درويش هاجم على صفحته الشخصية تعامل الدولة مع أزمة السد الإثيوبي، معتبرا أن ما جاء بالمنشور الذي دونه، عبارات تثير الفوضى بالبلاد.

كان الفنان إيمان البحر درويش، دخل مع الفنان هيثم نبيل في مشادة خلال شهر رمضان الماضي، بسبب تتر مسلسل البرنس.

قال الفنان إيمان البحر درويش إنه رفض غناء تتر أغنية «البرنس»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها «العرافة» المعروض على شاشة «المحور».