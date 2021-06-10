عاجل.. حريق بمنطقة الفسطاط في القاهرة

نشب حريق محدود بأحد الشوارع بمدينة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، منذ قليل، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد النيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مخلفات الأشجار سببت الحريق المحدود

وكان الحريق المحدود ناتج عن بعض مخلفات الأشجار، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، وتلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد الشوارع في منطقة الفسطاط، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات تابعة للدفاع المدني، بتوجيه من اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بمجرد وصول القوات إلى مكان الحريق تم فرض كردون أمني في محيط الحادث لمحاصرة النيران والحد من تمددها إلى البنايات والأماكن المجاورة، وكذلك لحماية المواطنين، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

مدينة الفسطاط شهدت عدة حوادث حريق دون وقوع إصابات

ولم يكن حادث الحريق، هو الأول الذي تشهده منطقة الفسطاط، حيث اندلع حريق هائل أواخر شهر أغسطس الماضي، عندما تصاعدت النيران وغطت غمامة سوداء الأجواء أمام حديقة الفسطاط بعين الصيرة في طريق صلاح سالم بمصر القديمة، وكان السبب حينها اشتعال النيران في عدد من أشجار النخيل أمام البوابة الرئيسية لحديقة الفسطاط.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقاطع فيديو تظهر الواقعة، ولم تقع أي إصابات على أثر الحريق الهائل، رغم وقوعه بالقرب من سور إحدى المدارس في منطقة عين الصيرة دون إصابات، وانتقلت عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وتمكنت من السيطرة عليه عقب عدة ساعات من اندلاعه.