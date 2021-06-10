«الجندي» عن نقيب المأذونين: «ليس لهم نقابة.. من يدعي يقول غير الحقيقة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه لا توجد نقابة للمأذونين ولا نقيب، ومن يدعي أنه نقيب للمأذونين، هذا غير حقيقي، إذ إن المأذون موثق تابع لوزارة العدل، ولا يشترط أن يكون فقيها، هو عالم بالأحكام بشكل عابر، وما يفيد تخصصه، وذلك تعقيباً على أحد المقالات في موقع إلكتروني.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه لبرنامجه «لعلهم يفقهون»، والذي يقدمه معه الشيخ رمضان عبدالمعز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن من يدعي كونه نقيب المأذونين فهو يقول غير الحقيقة، ولا يجوز العودة إليه كمصدر أو جهة للإفتاء، «ده خطير جدا، والمأذونين ليست لهم نقابة، وأي حد يقدم نفسه أنه نقيب للمأذونين فهو يقول غير الحقيقة».

وأوضح أن هناك عددا من المأذونين، لا يعلموا الطرفان بحقوقهم في ذلك العقد الشرعي المهم، «بعض المأذونين مش بعمم بيتطوع ويكتب لا شروط علشان يخلص وينجز، ولكن الطبيعي أنه يكتب شروط، ومنها ما تم إباحته ومنها ما لم يتم إتاحته في الشريعة الإسلامية، وفي حال أرادت الزوجه بأن يكون أمرها بيدها فهو من الشروط المتاحه الموجودة بظهر قسيمة الزواج».

وأكد أنه حال سمح الزوج بأن تكون المرأة عصمتها في يدها فهو أمر جائز، ويسمي في الشريعة بـ«التفويض في الطلاق» وبالتالي يكون فوض الزوج زوجته بهذه الطريقة متي شائت، ولكن لا بد أن يوضح، مرة واحده أم مرتان أم ثلاث، «ممكن الزوجه تكون قاعده منمره حد ما تيجي الثالثة ثابته وتروح مطلقه بتفويض الزوج، ميجيش الزوج يعيط بقي مش هو اللي عملها التفويض».