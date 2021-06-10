النيابة العامة تنتقل إلى موقع حريق الفسطاط

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حريق منطقة الفسطاط بمصر القديمة، كما أمرت النيابة، بانتداب المعمل الجنائي لأخذ عينات من مكان الحادث لتحليلها، ومن ثم الوقوف على أسباب الحريق، كما أمرت النيابة العامة، إطلاعها على تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة الأسباب الفعلية للحريق.

حريق بالفسطاط والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه

وكان حريق، اندلع منذ قليل، بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة، إثر عملية التخلص من مخلفات بعض الأشجار في المنطقة، ليشب إثرها حريق محدود بأحد الشوارع الصغيرة، وجرى الإبلاغ عن الحادث، عن طريق أهالي المنطقة، عندما شاهدوا أدخنة كثيفة، وتصاعد للنيران وغمامة سوداء فوق موقع الحادث ناجمة عن الحريق.

كردون أمني ومنع النيران من التمدد

وعقب تلقي البلاغ، تم على الفور الدفع بـ3 سيارات تابعة للدفاع المدني، بتوجيه من اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بمجرد وصول القوات إلى مكان الحريق، تم فرض كردون أمني في محيط الحادث لمحاصرة النيران والحد من تمددها إلى البنايات والأماكن المجاورة، وكذلك لحماية المواطنين، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل تفاقمه.

منطقة الفسطاط شهدت حريق في أشجار النخيل قبل عام

وشهدت منطقة الفسطاط العام الماضي حريقاً هائلاً اندلع في أشجار النخيل أمام بوابة حديقة الفسطاط بمصر القديمة، وذاع الخبر عقب تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يظهر من خلالها النيران التي امتدت إلى أحد أسوار المدرسة بمنطقة عين الصيرة إلاّ أنّه عقب تلقي غرفة النجدة للبلاغ تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وفرضت قوات الأمن كردون أمني لمنع المواطنين من الوصول إلى منطقة الحادث ولم يتم تسجيل أية إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.