المسؤول عن ميكنة مطارات دبي: أتمنى مصر تبقى أعظم بلد في العالم

قالت رضوى راغب حزين، الخبيرة في أعمال البرمجيات بأكبر الشركات الإماراتية، المسؤول عن ميكنة وبرمجة مطارات دبي، أن كلمة «وطن» تعني لها الكثير، وابنتها الصغيرة تحب الحضارة المصرية رغم أنها تدرس في مدرسة أمريكية، وهي فخورة وسعيدة بعظمة أجدادها، معربة عن أملها في أن يستطيع الجيل الجديد إعادة إحياء الحضارة المصرية مرة أخرى، مؤكدة: «فخورة بمصريتي وأتمنى أشوف مصر بتطور وترتقي وتبقى أعظم بلد في العالم».

وأضافت «حزين»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، أنها أثناء وجودها في مصر «كان العمل هو أهم هدف لي، وبعد الانتقال إلى الإمارات التقت شريك حياتها، وارتبطت بشخص يعمل في نفس المجال، مشددة على أنه يوجد بينهما فخر وتكامل، ولا توجد منافسة، مشددة على أنه جزء لا يتجزأ من نجاها، ويدعمها بشكل كبير في كل الأوقات، كما أنه يتفهم طبيعة عملها، ولديها بنتين».

أداء مهام منزلها مثل أي سيدة مصرية

وكشفت الخبيرة في أعمال البرمجيات، عن أنها تؤدي مهام منزلها مثل أي سيدة مصرية، وتطبخ لأبنائها وزوجها، رغم وجود مساعدة في المنزل، مشددة على أن بناتها أغلى شيء في حياتها، وتحبهم جدا، وتلعب معهم، وهناك توازن في حياتها بين الحياة الشخصية والعمل، والنجاح في العمل.

وأوضحت أن هناك توفيق كبير من الله لها في حياتها، وزوجها يساندها كثيرا، خاصة عندما تسافر مدة أيام للعمل، مشددة: «أنا في الإمارات خدت فرص متميزة، وأول ما بدأت كانت القيادات إنجليز وأمريكان، وكان هناك انطباع لدى الناس أن من يتولى هذا المنصب لديه باسبور إنجليزي، ولكن إخلاصي الدائم في العمل كان يلاقي القبول والتشجيع من الإدارة التي راهنت على نجاحي ودعمتني وحصلت على أكثر من فرصة ساعدوني فيها كثيرًا».