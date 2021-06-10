تأجيل محاكمة «عامل» خطف وهتك عرض طالبة في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم، تأجيل محاكمة «عامل» خطف وهتك عرض طالبة، إثر علاقة غرامية في حلوان، لجلسة 3 أغسطس.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، عن أن المتهم «علاء. ع» 18 سنة، عامل خطف المجني عليها «منار. م» من غير تحايل أو إكراه، بأن استدرجها إلى منزله، إثر علاقة غرامية بينهما، بزعم الاختلاء بها.

واقترنت الجناية، بجناية أخرى، من أنه بذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد، بأن ظل يغازلها، حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها، جاثما فوق جسدها، مواقعا إياها، وفض بذلك غشاء بكارتها، محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأثم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269/ 1 من قانون العقوبات، حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية، وقت ارتكاب الواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.