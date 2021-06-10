نص دعاء المولودة الجديدة: «اللهم أنبتها نباتا حسنا وبارك لنا فيها»

يبحث الكثيرون، عن دعاء المولودة الجديدة، وهو ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال عن صيغة دعاء المولودة الجديدة، وحكم التهنئة بالمولود الجديد، سواء كان ذكرا أو أنثى، مؤكدة أن التهنئة ودعاء المولودة الجديدة مستحب عند جمهور الفقهاء، وتكون عند الولادة، والأوجه عند الشافعية، امتداد زمنها ثلاثة أيام بعد العلم أو القدوم من السفر.

دعاء المولودة الجديدة

وعن نص دعاء المولودة الجديدة، قالت دار الإفتاء في فتوى إلكترونية لها: «بارك الله لك في المولدة الموهوبة، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت برها، وجعلها الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

صيغة دعاء المولودة الجديدة

وأكدت دار الإفتاء، أن دعاء المولودة الجديدة يأتي كالآتي: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن».

دعاء المولودة الجديدة

ومن دعاء المولودة الجديدة: «اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح بها نبيك المختار، واهدها لما تعبد يا غفار، اللهم اجعلها من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلها من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم، اللهم ارزقها جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة».