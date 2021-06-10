أحمد أبوالغيط يكشف كواليس أول لقاء جمعه مع الرئيس السيسي

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كواليس أول لقاء جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر ندوة تثقيفية للقوات المسلحة في أكتوبر 2013.

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة EXTRA NEWS، «كان الحديث بيننا عن الإطار الإستراتيجي العربي والأمن القومي العربي، وتحدثت مع الرئيس السيسي بالكثير من الإعجاب بشخصيته».

وتابع أحمد أبو الغيط: «رأيت الرئيس السيسي مقداما، صاحب رؤية ومستمع جيد للغاية، ومفكر ويفهم طبيعة الأوضاع داخليا وخارجيا، وخلال لقاءات متتالية مع الرئيس السيسي، وجدت أن الرئيس لديه قراءة متعمقة ليست على مستوى مصر والإقليم، لكن على مستوى العالم كله».