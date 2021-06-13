طبيبة توضح علاقة الطعام بالصداع النصفي: أنواع تزيده وأخرى تعالجه

يعد الصداع النصفي أحد أكثر الأمراض انتشارا في العصر الحديث، وأكثرها تأثيرا في الحالة المزاجية العامة للإنسان، وهو أخطر من الصداع العادي، وقد يتطلب الأمر زيارة عيادة الطبيب للتخلص منه أو الانتقال للمستشفى إذا ما اشتد تأثيره، إلا أن الكثير من المرضى لا يعرفون أن للصداع النصفي علاقة ارتباطية بتناول أطعمة معينة تؤدي للإصابة به، كما أن هناك أيضا أطعمة أخرى تؤدي للعلاج منه.

الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، تقول إنه غالبا ما يسبق نوبات الصداع النصفي تعرض المصاب لأحد العوامل المثيرة له، مثل الضغوط، السهر والإرهاق أو تناول المصاب بعض الأطعمة والمشروبات المحفزة له قبل النوبة بـ 20-25 دقيقة.

وأكدت «صبري» أن الأبحاث كشفت عن دور الغذاء في تحفيز نوبات الصداع النصفي وكذلك في علاجه، كما أثبتت الدراسات أن مادة التيراميين «Tyramine»، التي تتواجد بشكل طبيعي في الأطعمة المعلبة أو المحفوظة والمعتقة لمدة طويلة، تُعَد من أهم مسببات الصداع النصفي، أما أشهر الأطعمة

التي تحتوي على هذه المادة؛ فهي

• الأجبان

- الفيتا

- الشيدر

- الجبن الأزرق

- الموزريلا

- البارميزان

- السويس. Swiss

- الجبن المصنعة

• الأطعمة المعلبة والمحفوظة

.• اللحوم المصنعة

• بعض أنواع البقول

• المخللات

• البصل

• الزيتون

• الأفوكادو

• الزبيب

• الشوربات المعلبة

• المكسرات

• الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة والمضافة مثل؛

النيترات«Nitrites»

النيتريت«Nitrites»

والموجودين في اللحوم المصنعة مثل النقانق.

المونو صوديوم جلوتامات «MSG» الموجود في الأكلات الصينية.

• الكحوليات

وتسبب الأطعمة الباردة الصداع النصفي لبعض الناس مثل الآيس كريم.

وذكر العلماء، أن تأثير الأطعمة يختلف من شخص لآخر، ولذلك من الضروري أن يلاحظ كل شخص نوع الطعام المرتبط بتكرار النوبات.

تؤكد الدكتورة آمال صبري، أنه إذا كنت مصاباً بالصداع النصفي، عليك باتباع تلك النصائح لتجنبه وعلاجه:

• البعد عن مسببات التوتر والضغوط.

• تجنب السهر وأخذ قسط كافي من النوم المريح.

• ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

•التغذية العلاجية للصداع النصفي؛

- تجنب ما يسبب من الأطعمة المذكورة نوبات الصداع النصفي.

- تجنب الإفراط في الكافيين.

- تجنب الكحوليات .

- الحرص على ترطيب الجسم بتناول من 10/12 كوباً من الماء يومياً موزعين على مدار اليوم.

- تجنب السكريات البسيطة كالخبز الأبيض والمخبوزات والحلويات.

- تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم مثل:

• الحبوب الكاملة كالخبز كامل الحبوب والشوفان والبرغل والفريك.

• الشيكولاتة الداكنة

• البقول

• المكسرات

• الثوم

• السبانخ

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل:

• منتجات الألبان

• الخضار الورقي

• الأسماك

- الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة، السيروتونين مثل؛

• الحبوب الكاملة

• البطاطس

• البيض

• الدواجن

• سمك السالمون

• المكسرات

• البذور مثل:

بذور قرع العسل وبذر الكتان

- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل:

• الأسماك الدهنية مثل:

الماكريل والسالمون

• الزيت الحار

• زيت السمك