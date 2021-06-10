عاجل.. مدبولي يكلف وزراء بالسفر إلى أوروبا للترويج للسياحة

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بملف السياحة، بالسفر إلى عدد من البلدان الأوروبية، للترويج لمشروعات التنمية السياحية في مصر، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، والوضع الآمن والمستقر في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «مدبولي»، منذ قليل، لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

كما وجه رئيس الوزراء، بأن يجري عمل قائمة تتضمن أسماء المشروعات التي تواجه بعض التحديات والمشروعات المتوقفة، لافتا إلى أنه سيجري عقد اجتماع مع جهاز تنمية سيناء لطرح هذه المشكلات والوقوف على أسبابها.