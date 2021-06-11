خالد الصاوي: «كنت طفل شقي وكييف أبني قلاع على البحر»

قال الفنان خالد الصاوي، إن فيلم للإيجار قد حصد الكثير من التكريمات خلال مشاركته بأحد مهرجانات الأفلام التي أقيمت مؤخرا، حيث أن المؤلف كان مخرجا للعمل، وتحدث إليه وأخبره بفكرة الفيلم

حتى تحمس هو للمشاركة فيها، «لما شوفته استرجعت فترة بداية حبي في المجال لما كنت بألف وأخرج الفيلم، ولما قابلته صدقته».

وأضاف «الصاوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفنانة شيري عادل والفنان محمد سلام قد شاركوه العمل الفني الذي جرى طرحه في السينما يوم الأربعاء الماضي، مثنيا عليهما وعلى ما قدموه من مشاهد ساعدت في نجاح العمل بالمحافل قبل العرض بدور العرض.

وأوضح «الصاوي» أنه من مواليد محافظة الإسكندرية ودائما ما يحن إلى المحافظة ويسعي للسفر إليها ما بين فترة لأخرى، «أنا مرتبط ارتباط عميق ومتين أني أدور على نفسي، وفيه بيني وبين البحر كلام كتير، وكنت طفل شقي وكييف أبني قلاع على شاطئ البحر، وكان ممكن حد صاحبي يهدها غلاسه، ولكن لو مش حد صاحبي بعمل معاه مشكلة».

وأكد أن شخصيته في مسلسل «اللي مالوش كبير» والذي جرى عرضه خلال شهر رمضان الماضي سعي خلالها للوصول لشخصية الدور عبر تذكر مشاعره السابقة قبل عرض الدور فيه، «لما أجي اتفرج على دوري أثناء العتاب قد ايه كان معنديش رحمة، ولو همثل دور شخص بمشاعر معشتهوش قبل كدة بجيب بديله».