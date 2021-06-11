18 مليار جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء حتى الان

أكدت وزارة التنمية المحلية، إنجاز الكثير فيما يتعلق بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، متابعة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة في هذا الملف، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه حتى الآن من جدية التصالح.

تعديات الأراضي الزراعية

وأشارت التنمية المحلية، في تقرير صادر عنها، إلى حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019، وبلغت إجمالي التعديات للمباني حوالي 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع، وتعديات على الأراضي الزراعية حوالي 279599 بمساحة 2.8 مليون فدان، حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعدي على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع، وإزالة عدد 224189 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان.

رفع كفاءة العاملين

وفي مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثان من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب، أشارت الوزارة إلى تنفيذ 130 دورة تدريبيه سنويًا يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوع تدريبي بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال فترة 10 أشهر.

كما تم تنفيذ دورة تدريبية مكثفه لـ18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعه وتنفيذ دورتين تدريبيتين على مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يومًا تدريبيًا لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة عام 2021.

تدريب كوادر إفريقية

وأكد تقرير الوزارة، أنه تم تنفيذ دورة مكثفه لعدد 27 من كوادر المحليات بالدول الإفريقيه يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الجا التابعة للاتحاد الإفريقي لتدريب 300 من الكوادر الإفريقية بالمحليات سنويًا بالمركز، بالتعاون مع منظمة المدن الإفريقية، ووزارة الخارجية.

كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل ال UNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ GIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز، كما تم توفير فرص للتدريب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالي 110 متدرب للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الإفريقية الأولى، بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد 27 متدرب يمثلون 20 دولة لمدة 14 يومًا للتدريب، في إطار عضوية مصر في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.