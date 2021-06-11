اغلق الراوتر فورا.. 4 حيل للتغلب على ضعف الإنترنت فى البيت

حال كنت تعانى من سوء خدمات الإنترنت، وبطئ السرعة فعليك تتبع خطوات بسيطة للحفاظ على السرعات وزيادتها أيضا، بحسب خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد الرئيس التنفيذى لشركة «إيجى شل»، الذى قدم لقراء «الوطن»، عدد من الخطوات البسيطة والهامة التى من شأنها المساعدة فى تقوية وتسريع الإنترنت وزيادة إشارة «الواى فاى».

فى حالة عدم احتياجك للإنترنت أغلق الراوتر فورا

بعض المستخدمين يترك الراوتر «مفتوح» دائما، حتى عند عدم الحاجة لاستخدام الإنترنت، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ويؤدى إلى بطء الإنترنت وضعف إشارة الواى فاى في المنزل، لذلك ينصح بضرور إغلاق الراوتر أو «اعطاءه استراحة» حال عدم الحاجه للاتصال بالإنترنت.

قياس السرعة ومراجعة حساب الإنترنت

قياس سرعة الإنترنت ومراجعة الحساب للإطلاع على كافة التفاصيل ومعرفة معدل الاستهلاك، قد يكون سبب بطء الإنترنت، بنحو أن الباقة أو النظام الخاص بك غير مناسب وتحتاج إلى الإشتراك في باقة نت أعلى، لحل مشكلة بطء الإنترنت على جميع الأجهزة الخاص بك في المنزل أو في العمل.

تغيير مكان الراوتر

هناك طرق فعالة تساعد أيضا فى زيادة سرعات الإنترنت منها تغيير مكان الراوتر، وبخاصة إن كان وضعه بمكان غير مناسب، لذا فحال كان الراوتر على سبيل المثال فى منتصف المنزل والإشارة ضعيفة، قم بنقله إلى مكان آخر وليكن بالقرب من النافذة، مع العلم أنه يجب وضع الراوتر بعيدا عن أجهزة الميكرويف والراديو والأجهزة الكهربائية التي قد تؤثر على إشارة الواى فاى والإنترنت.

لجهاز الكمبيوتر اعتمد على «كابل» بدلا من الواى فاى

إذا كنت تستخدم الإنترنت على جهاز الكمبيوتر المكتبى أو الكمبيوتر المحمول «اللاب توب» في منزلك أو في العمل، فمن الأفضل الإتصال بالإنترنت والراوتر عن طريق الكابل وإغلاق الواى فاى، وذلك بسبب أن الإتصال بالإنترنت عن طريق الكابل يعد أسرع وأفضل بكثير من الإتصال عبر شبكة الواى فاى، حيث تجنب تلك الخطوة مشكلة «تهكير وسرقة الواى فاى» الذى يؤدى إلى بطء النت بجانب انتهاك الخصوصية.