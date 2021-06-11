عاجل.. اشتباكات بالأيدي بين يهود متشددين وسيدات في حائط البراق (فيديو)

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني في نبأ عاجل ، اليوم الجمعة، بأنَّ شجارًا وقع بين المستوطنين في ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى الذي يسطير عليه الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنَّ الشجار وقع بين مجموعة من النساء وومجموعة اليهود الأرثوذكس المتشددين، جرى خلالها التدافع والعراك بالأيدي والشتائم.

وذكرت، أنَّ اليهود الأرثوذكس المتشددين حاولوا منع النساء من الدخول للساحة على خلفية اللباس.