20 قتيلا و50 مصابا بحادث في باكستان

أعلن السلطات الباكستانية، وفاة 20 شخصا على الأقل بينما أصيب 50 آخرين إثر حادث نجم عن انقلاب حافلة تقل وافدين وسقوطها في واد ضيق، عندما كانت تسير على طريق سريع جنوب غرب البلاد، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، حفيظ الله مينجال، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة خوزدار بولاية بلوشستان، مضيفا أن فرق الإنقاذ نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات عسكرية وحكومية.

بدوره، صرح نائب مفوض الشرطة الإقليمية، بشير أحمد، لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، بأن كل من كان في داخل الحافلة المنكوبة إما قتلوا أو تعرضوا لإصابات، وعدد من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدا أن السائق الذي أصيب بجروح نتيجة للحادث فقد السيطرة على الحافلة أثناء مروره بمنعطف حاد.

وأشار المسؤول إلى أن الحافلة كانت مكتظة بالوافدين العائدين إلى منطقة دادو في ولاية السند الجنوبية المجاورة، بعد زيارة ضريح لأحد الأولياء الصوفيين، وكان بعضهم يجلسون على سطح الحافلة.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أحد الركاب الناجين قوله إن السائق كان يقود الحافلة بتهور ويستمع للموسيقى، مشيرا إلى أن الركاب حذروه مرارا من ضرورة توخي مزيد من الحذر والحيطة.