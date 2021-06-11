عاجل.. مصرع شاب ونجل شقيقه في حريق مدمر بـ«مقلة» بالجيزة

شب حريق مدمر في مقلة «تسالي» بشارع عبدالحميد البنداري في ناهيا، أسفر عن مصرع صاحب المقلة ونجل شقيقه بسبب الاختناق جراء الدخان الكثيف.

وتبين من تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحادث ليس مدبرًا، والوفاة حدثت بسبب الحريق.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأن الحريق «شب في مقلة» وتسببت النيران في احترق جميع محتوياتها، وتم الإخماد بمعرفة الحماية المدنية، واكتشف وفاة صاحب المحل 32 عامًا، ونجل شقيقة 10 سنوات، إثر اختناقهما من الأدخنة بغرفة صغيرة ملحقة بالمحل، وتبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

السيطرة على النيران

كانت قوات الدفاع المدني، قد سيطرت على النيران قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة؛ لبيان أسباب الحادث، وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه، وصرحت بدفن جثماني المتوفين، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.