نشاط حملات «اكشف واطمئن وسجل في مكانك» لهيئة الرعاية الصحية خلال أسبوع

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما قامت به من أنشطة وفعاليات وإنجازات خلال أسبوع في فروعها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من بينهم حملات تضمنت «اكشف واطمئن وسجل في مكانك»، وأعلنت الهيئة في بيان لها عن إصدارها الدورية الثالثة لنشرتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 10 يونيو 2021.

واستهلت الهيئة نشرتها الإخبارية، بحديث الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، من داخل مجلس الشيوخ الموقر في إطار مناقشة المشروع النهائي لقانون إنشاء صندوق الطوارئ الصحية، وذلك وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك» عبر الرابط:

https://www.facebook.com/watch/?v=387372282658244

فيما استعرضت «رعاية نيوز» الجولة الميدانية لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية بمستشفيات النساء والولادة التخصصي والتضامن ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام ببورسعيد.

وتابعت النشرة: «بعرض إنجازات حملة (اكشف واطمن) للفحص الطبي الشامل المجاني للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان والتوعية والتسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلًا عن استمرار فعاليات حملة «سجل في مكانك» لتسجيل المواطنين بمحافظة السويس بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

فيما عرضت النشرة، نتائج الفحص الطبي المجاني على طلاب المدارس بمحافظة بورسعيد من خلال حملة «اطمن على ابنك»، وتابعت رعاية نيوز: «هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تكشف عن 4 مستشفيات و29 مركزا ووحدة صحية، مقرر انضمامهم للعمل بالمنظومة الجديدة في محافظة السويس فور إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة».

وتضمنت النشرة، نتائج عمل خط الاستشارات الطبية لأهالي بورسعيد، ومكالمات الدعم النفسي من خلاله للمرضى المعزولين منزليًا جراء الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة بورسعيد.

واختتمت النشرة، بالإعلان عن نجاح عملية تافي جديدة لمسن بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وأول قسطرة مخية لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس السيسي للمصريين.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أصدرت نشرتها الإخبارية «رعاية نيوز» بشكل دوري أسبوعيًا، وقامت بنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية على الفيسبوك «الرئيسية، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، مشيرة إلى أهمية نشر الأخبار عن الهيئة من مصادرها وقنواتها الرسمية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة وعي الجمهور عن دور الهيئة وخدماتها، والخدمات الطبية المتكاملة المقدمة من خلال منشآتها الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى دحض الشائعات التي قد تثار عن الهيئة ومنشآتها المختلفة بهدف بعث رسالة طمأنة للجمهور، والإعلان عن أي أحداث طارئة بكل نزاهة وشفافية والتعامل الفوري معها بأعلى معايير الأمان والجودة العالمية.