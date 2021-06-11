5 إجراءات متبعة في حالة سرقة هاتفك المحمول.. تعرف عليها

5 إجراءات متبعة في حالة سرقة هاتفك المحمول يمكنك من خلالها استرجاع هاتفك المسروق، وذلك بعدما أصبحت سرقة الهواتف المحمول في مصر ظاهرة في ظل تكرارها بشكل يومي، وتعدد طرق السرقة، التي تعد أشهرها خطف الهاتف منك، سواء كنت في سيارتك أو كنت تسير علي الأقدام وتتحدث فيه، حيث يقدم السارقون على سرقة الهواتف لارتفاع أسعارها، بعد أن أصبح الجميع يحمل الهواتف الذكية التي تزيد أسعارها عن ألف جنيه، وتصل في بعض الأنواع إلى 10 آلاف جنيه وأكثر.

5 إجراءات متبعة في حالة سرقة هاتفك المحمول

1- التوجه إلى قسم الشرطة التابع له المكان الذي شهد واقعة سرقة هاتفك المحمول، وتحرير محضر بالواقعة، وفي أحيان كثيرة يقوم رئيس المباحث بعرض صور المتهمين المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع في دائرة القسم، وفي حال التعرف على صورة المتهم الذي سرق هاتفك، فهنا رئيس المباحث يستصدر قرارا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ويتم عرضه مع محضر فقد هاتفك على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم التعرف من صور المتهمين التي عرضها عليك رئيس المباحث علي المتهم الذي سرق هاتفك، فيتم إعطاؤك رقم المحضر للسؤال عليه فيما بعد في النيابة العامة.

2- عرض المحضر على النيابة العامة، التي تصدر قرارا من شركة المحمول بتتبع الهاتف، وفي حال أن المتهم قام بفتح الهاتف لاستعماله يتم تحديد كل شئ عنه «اسمه وعنوانه ورقم بطاقته».

3- استدعاء الشخص الذي أرسلت شركة الاتصالات بياناته بأن الهاتف المسروق في حيازته، ويتم تكرار الاستدعاء.

4- في حاله عدم المثول أمام النيابة العامة، يتم إصدار قرار ضبط وإحضار له.

5- في حاله ضبطه، يتم التحقيق معه وبيان إذا كان هو اللص الذي سرق هاتفك المحمول أم أنه مشتري «حسن النية»، وأما إذا لم يتم ضبطه فيتم إحاله القضية إلى محكمة الجنح للمحاكمة.