هل توجد دفعة سابعة للعمالة غير المنتظمة؟.. مصدر يجيب

يحرص عدد كبير من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الحالية، على متابعة مواقع الحكومة المصرية، ومجلس الوزراء، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، والقوى العاملة، لمعرفة ما إذا كانت هناك مرحلة سابعة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة أم لا؟ «الوطن» تواصل متابعتها للأمر، وفي إطار ذلك استطلعت رأي أحد المصادر المسؤولة للإجابة عن السؤال التالي: هل توجد دفعة سابعة للعمالة غير المنتظمة؟

هل توجد دفعة سابعة للعمالة غير المنتظمة؟

وقال المصدر، بشأن موقف منحة العمالة غير المنتظمة، إن الحكومة أكدت على عدم وجود نية حتى الآن، وخلال الفترة الحالية، لصرف دفعة سابعة من منحة العمالة غير المننتظمة.

القوى العاملة نفت صدور أي قرارات بصرف منحة جديدة لـ«العمالة غير المنتظمة»

وأضاف المصدر، أن وزارة القوى العاملة، أصدرت بيانات متكررة لنفي الشائعات التي تتردد من حين لآخر حول وجود موافقة من الحكومة على صرف دفعة سابعة للعمالة غير المنتظمة.

اللجنة العليا لأزمة كورونا المختصة بقرارات صرف منح العمالة غير المنتظمة

وفي تصريحات سابقة لوزير القوى العاملة، فقد أكد أنه لا يوجد أي قرار في الوقت الحالي حول صرف دفعة سابعة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أو ما يعرف بالمنحة الحكومية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن قرار الصرف والتجهيز لمنحة جديدة، هو قرار حكومي من اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، للتسهيل على المواطنين في تداعيات جائحة فيروس كورونا.

مليون و600 ألف استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة

وشدد «سعفان» على أن الحكومة صرفت المنحة على مدار 3 أشهر، بقيمة 500 جنيه كل شهر، استفاد منها مليون و600 ألف شخص بتكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه.

القوى العاملة تحذر: رصدنا عمليات نصب على العمال لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وفي وقت سابق، نبهت وزارة القوى العاملة إلى أنها رصدت اتصالات جرت، ووصلت للعمالة المصرية، ممن وصفتهم بمجهولين، يطلبون منهم مبالغ مالية في مقابل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بشكل ثابت.

وحذرت الوزارة العمالة من نصابين ينتحلون صفة موظفين في وزارة القوى العاملة للنصب عليهم والحصول على أموال منهم بدون وجه حق.